Der Videospiel-Hersteller EA Sports und der Welt-Fußballverband FIFA werden nächstes Jahr ihre Zusammenarbeit beenden. EA Sports bringt seit über 20 Jahren ein Videospiel namens „FIFA“ heraus.

„FIFA“ ist ein Fußball-Videospiel, bei dem mit aktuellen Fußball-Mannschaften und Spielern gespielt werden kann.

Keine Einigung

Um den Namen „FIFA“ und Spieler-Namen im Videospiel verwenden zu dürfen, zahlt EA Sports Geld an den Welt-Fußballverband FIFA. Die FIFA organisiert zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft. EA Sports und FIFA konnten sich in Verhandlungen nicht einigen, wie viel Geld EA Sports künftig an die FIFA zahlen sollte.

Änderungen im Jahr 2023

EA Sports wird weiterhin ein Fußball-Videospiel entwickeln, allerdings wird es Änderungen geben. Zum Beispiel wird das Spiel ab nächstem Jahr „EA Sports FC“ heißen. Wettbewerbe wie die FIFA-Weltmeisterschaft wird es auch nicht mehr im Spiel geben.