Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) ORF (Andreas Kolarik)

Karl Merkatz feiert heute, Dienstag, seinen 90. Geburtstag. Besonders bekannt wurde er in seinen Rollen als Edmund Sackbauer alias Mundl in „Ein echter Wiener geht nicht unter“ und Karl Bockerer im Spielfilm „Der Bockerer“.

In beiden Rollen spielt er einen leicht reizbaren Charakter, der sich sehr schnell stark über Dinge aufregt. Beide Produktionen handeln vom Leben in Österreich nach dem 2. Weltkrieg. In „Ein echter Wiener geht nicht unter“ geht es um die Familie Sackbauer und deren Lebensalltag. In „Der Bockerer“ geht es um die Zeit des Nationalsozialismus und wie es der Hauptdarsteller schafft, Widerstand zu leisten. Er macht dies mit viel schwarzem Humor und großen Worten.

Mehr als 250 Filme und 150 Theaterstücke

Karl Merkatz ist einer der bekanntesten Schauspieler Österreichs. In seiner Karriere hat er in mehr als 250 Filmen und 150 Theater-Stücken mitgespielt. Im Jahr 2009 hat Merkatz das letzte Mal im Theater gespielt. Seitdem hat er aber noch in einigen Filmen mitgespielt, zum Beispiel in „Der Blunzenkönig“.

Die Silvester-Folge des Mundl ist bis heute ein Fixpunkt im Programm des ORF zu Silvester.

Karl Merkatz ist seit dem Jahr 1956 mit seiner Frau verheiratet.

Auf ORF3 wird am Freitag um 20.15 Uhr die Dokumentation „Reden übers Leben" mit Karl Merkatz zu sehen sein. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte