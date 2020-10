Die Strutz-Mühle in Wielfresen bei Wies ist in der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Platz in Österreich gewählt worden.

© © Schoettl/ORF

„9 Plätze – 9 Schätze“ ist eine Sendung im ORF. Dort werden einmal pro Jahr die schönsten Plätze Österreichs gezeigt und gewählt. Dabei macht jedes Bundesland in Österreich einen Vorschlag, der dann von Experten bewertet wird. Für die ersten 3 Plätze gibt es dann einen Preis. Die Sendung hat es nun zum 7. Mal gegeben. „9 Plätze – 9 Schätze“ ist sehr beliebt, im letzten Jahr haben knapp 900.000 Zuschauer die Sendung angesehen.

Platz 1 für einen Ort in der Steiermark

Platz 1 für den schönsten Platz Österreichs dieses Jahr geht an die Strutz-Mühle in Wielfresen bei Wies in der Steiermark. Die Strutz-Mühle ist eine Mühle, in der Besucher sehen können, wie Mühlen früher funktioniert haben. Die Strutz-Mühle gehört Peter Fürbass, der die Mühle seit 2006 täglich für Besucher öffnet. Es gibt viel zu sehen und auch eine hausgemachte Jause wird angeboten.

Platz 2 für einen Ort im Salzburger Nationalpark

Platz 2 geht an die Sulzbachtäler im Bundesland Salzburg. Diese befinden sich im Nationalpark Hohe Tauern und sind ein Gebiet, in dem man besonders gut wandern kann. Zum Beispiel sind viele schöne Seen bei den Wanderungen zu sehen.

Platz 3 an Ort in Kärnten

Platz 3 geht an den Hemmaberg im Bundesland Kärnten. Auf dem Hemmaberg in Kärnten gibt es einen Baum, der über 800 Jahre alt ist. Es sind auch Gegenstände gefunden worden, die sehr alt sind und noch vor der Zeit vor Jesus Christus stammen sollen. Das Wasser der Quellen am Berg soll heilende Wirkung haben.

Schöne Plätze auch in den anderen Bundesländern

Auch die anderen 6 Bundesländer haben ihre schönsten Plätze gezeigt, das Bundesland Wien zum Beispiel den Wiener Zentralfriedhof. Dort sind viele berühmte Persönlichkeiten begraben, wie zum Beispiel Beethoven oder Falco. Der Zentralfriedhof wird jedes Jahr von vielen Menschen besucht. Der Zentralfriedhof ist sehr groß und hat sogar 2 Laufstrecken. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte