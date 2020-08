Die Bomben-Drohungen haben sich als falsch erwiesen. Die Polizei musste einen Groß-Einsatz in mehreren Teilen Wiens machen. Auch in anderen Städten gab es heute Bomben-Drohungen.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Am Dienstagvormittag sind mehrere E-Mails mit Bomben-Drohungen an verschiedene Firmen in Wien geschickt worden. Die Polizei hat deshalb mehrere Gebiete in Wien sperren müssen.

Wiener Hauptbahnhof gesperrt

Zum Beispiel musste der Wiener Hauptbahnhof eine Zeit lang gesperrt werden. Für den Hauptbahnhof in Wien gibt es aber bereits Entwarnung, er kann wieder normal verwendet werden.

Andere Bomben-Drohungen gab es im Stadtteil Ottakring und in der Taborstraße.

Bomben-Drohungen auch in anderen Städten in Österreich

Auch in Tirol und Vorarlberg hat es Bomben-Drohungen gegeben. Der Erpresser soll 20.000 Euro verlangt haben von mehreren Firmen. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte