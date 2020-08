In Hong Kong, in Belgien und in den Niederlanden gibt es Menschen, die sich ein zweites Mal mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

In Belgien und in den Niederlanden gibt es Fälle, bei denen Menschen, die das Corona-Virus bereits gehabt haben, sich ein zweites Mal angesteckt haben. In den Niederlanden zum Beispiel hat sich eine ältere Person ein zweites Mal mit dem Corona-Virus angesteckt. Das ist gefährlich, weil die Abwehrkräfte der Person nicht gut sein sollen. In Belgien hat sich ein Mann zum zweiten Mal mit dem Virus angesteckt. Er soll aber nur leichte Symptome haben.

Unklar, wie lange Antikörper wirken

Wissenschaftler und Ärzte fragen sich jetzt, wie lange die Anti-Körper nach einer Corona-Erkrankung halten. Nachdem der menschliche Körper ein Virus überstanden hat, bildet er Antikörper gegen ein Virus. So schützt sich der Körper vor einer erneuten Erkrankung. Die beiden Fälle von Wieder-Erkrankung in den Niederlanden und Belgien sind die ersten solcher Fälle in Europa.

Weltweit erste Wieder-Erkrankung in Hong Kong

In Hong Kong hat sich vor kurzem ebenfalls ein Mann wieder angesteckt, 4 Monate nachdem er sich von Corona erholt hatte. Es soll sich dabei um den ersten Fall von Wieder-Ansteckung weltweit gehandelt haben.

Erste und zweite Corona-Erkrankung werden verglichen

„Das sind keine guten Nachrichten“, sagt der Virologe Marc Van Ranst. Noch gibt es aber zu wenig solcher Fälle, um zu wissen, ob es bei anderen Menschen auch zu einer erneuten Corona-Erkrankung kommen kann. Es ist wichtig, dass bei solchen Fällen die erste und die zweite Corona-Erkrankung miteinander verglichen werden. So soll herausgefunden werden, ob sich das Corona-Virus verändert.

