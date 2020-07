Wenn Touristen nach Griechenland fliegen möchten, müssen sie sich vorher im Internet anmelden. Am Flughafen erfährt man dann, ob man einen Corona-Test machen muss.

© AP (Thanassis Stavrakis)

Ab dem 1. Juli machen die Flughäfen in Griechenland auch für Touristen wieder auf. Sie müssen aber einen komplizierten Ablauf einhalten: Wer nach Griechenland will, muss sich 48 Stunden vor der Abreise auf der Internet-Seite https://travel.gov.gr der griechischen Zivilschutzbehörde anmelden.

Anmelden im Internet

Bei der Anmeldung muss man mehrere persönliche Informationen angeben: Die Flug-Nummer, den Namen, die Adresse, das Alter, die Telefon-Nummer, die E-Mail Adresse, Kontakt-Personen und die Adresse in Griechenland, in der man die nächsten 14 Tage verbringt. Es ist nicht klar, wie lange die Informationen gespeichert werden und für was sie genau verwendet werden.

Corona-Test am Flughafen

Man bekommt dann einen Code als Bestätigung, der entweder auf das Handy oder per E-Mail zugeschickt wird. Diesen Code muss man bei der Einreise am Flughafen herzeigen. Der Beamte am Flughafen kontrolliert dann den Code und sagt den Touristen, ob sie einen Corona-Test machen müssen.

Warten im Hotel-Zimmer

Wenn man einen Corona-Test macht, muss man die Zeit bis zum Ergebnis im Hotel-Zimmer verbringen. Es kann sein, dass es bis zu 36 Stunden dauert, bis man das Ergebnis weiß.

Wenn jemand kurzfristig nach Griechenland fliegen will, wird es schwierig, weil man sich 48 Stunden vorher anmelden muss. Vor allem für Geschäfts-Reisende ist das ein Problem.

Internet-Seite auf Englisch