Symbolbild © Jürgen Fuchs

Wilde Szenen spielten sich am Mittwochabend in Feldbach ab. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark missachtete das Anhaltezeichen einer Streife und fuhr der Polizei davon.



Auf einer Strecke von rund 17 Kilometern gefährdete er zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Mehrere Anhalteversuche der Polizei waren erfolglos. Zuletzt fuhr der Pkw-Lenker auf die Polizisten los. Dabei fielen mehrere Schüsse. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden festgenommen.



Wie ist es zu diesem Ereignis gekommen:

Kurz nach 18:15 Uhr bemerkten die Polizisten einen auffälligen blauen Kombi (Audi 4) mit SO-Kennzeichen an einer Tankstelle in der Gleichenberger Straße in Feldbach.

Fahrer flüchtete bei Kontrolle

Die Insassen des Fahrzeugs sollten sich einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Bei so einer Kontrolle werden die Fahrzeugpapiere, der Führerschein und das Fahrzeug kontrolliert.



Der 18-jährige Südoststeirer hielt sich jedoch nicht daran. Er drehte mit seinem Pkw um und fuhr viel zu schnell in Richtung Stadtzentrum davon. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und verfolgte den 18-Jährigen.



Der Fahrer flüchtete bis zum Edersgraben. Das sind 17 Kilometer. Dabei gefährdete er viele andere Verkehrsteilnehmer. Er missachtete auch das Blaulicht und den Folgeton der Polizei. Das sind Signale, die ein flüchtiges Fahrzeug eigentlich zum Stehen bringen sollten.

Lenker durchbrach Straßensperre

Öfters fuhr er auch über rote Ampeln, wich einer Straßensperre aus, raste durch einen Kreisverkehr und bei einer weiteren Straßensperre auf Polizisten zu.



Nach fünf bis sechs Warnschüssen durch die Polizei brachte der 18-Jährige seinen PKW zum Stillstand. Verletzt wurde dabei niemand. Polizisten nahmen die Südoststeirer fest. Der Lenker wurde danach leicht verletzt im LKH Feldbach ambulant behandelt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Softgun.



Die Hintergründe der Flucht sind noch nicht geklärt. Der 18-Jährige soll gar keinen Führerschein besitzen. Der Fahrer konnte noch nicht befragt werden. Die Einvernahme des Beifahrers erfolgte noch in der Nacht. Er zeigte sich geständig. Er durfte nach Hause gehen, wurde aber angezeigt.

Zeugen bitte melden

Nun sucht die Polizeiinspektion Feldbach Zeugen dieses Vorfalls. Dies sind Menschen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Dies gilt vor allem für den Fahrer eines Betonmischwagens. Das ist ein großer LKW, der Baumaterial zu Baustellen fährt. Er wurde auf der Bundesstraße B66 im Bereich der Bahnüberführung zum starken Abbremsen gezwungen. Auch das hinter dem LKW fahrende Fahrzeug und ein entgegenkommendes Fahrzeug könnten wertvolle Zeugen für die Polizei sein



Zeugen sollen sich bei den Feldbacher Polizisten unter der Telefonnummer 0 59 133-6120 melden.



Bei der Verfolgungsjagd waren alle Streifen aus der Umgebung und auch die Einsatzeinheit beteiligt.