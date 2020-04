Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Steiermark herrscht extreme Trockenheit © (c) BFV-LEOBEN/STEFAN RIEMELMOSER (STEFAN RIEMELMOSER)

Seit Tagen warnen Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und die Feuerwehren vor der großen Waldbrandgefahr. Grund dafür ist die Trockenheit.



Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael kurz vor 17 Uhr alarmiert. Es gab einen Waldbrand in der Hinterlainsach in der Gemeinde St. Michael in der Obersteiermark. In einem Waldstück war ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Die Ursache ist bis jetzt unbekannt. Zurzeit herrscht in weiten Teilen des Landes enorme Trockenheit. Dadurch bestand die Gefahr einer raschen Ausbreitung des Brandes. Die Löschwasser-Versorgung in dem extrem steilen Gelände stellte sich als äußerst schwierig heraus. Deswegen hat die Einsatzleitung St. Michael umgehend alle weiteren Feuerwehren des Abschnittes St. Michael und noch zusätzliche Tanklöschfahrzeuge des Bereiches Leoben nachalarmiert.



Durch die Tankwägen konnte die Löschwasser-Versorgung auf dem Berg sichergestellt werden. Die Brandbekämpfung war für die Einsatzkräfte körperlich sehr anstrengend.



Um den Brand zu bekämpfen, setzte man auch zwei Löschhubschrauber ein. Mithilfe der Hubschrauber wurde Wasser aus einem Teich einer nahegelegenen Hütte zum Brandursprung geflogen. So konnte der Brand nach einigen Stunden erfolgreich unter Kontrolle gebracht werden.

Keine Löscharbeiten über Nacht

Leider konnte bei Einbruch der Dunkelheit der Brand noch nicht vollständig gelöscht werden. Da es im steilen Gelände gefährlich ist zu arbeiten, mussten die Löscharbeiten über Nacht unterbrochen werden. Für die Nacht wurde eine Brandwache organisiert.

Freitagfrüh wird eine neue Lage-Beurteilung am Brandursprung durchgeführt. Dann wird entschieden, ob ein neuer Einsatz der Feuerwehren und der Löschhubschrauber erforderlich ist, oder ob endgültig eine Brand-Entwarnung gegeben werden kann.



Im Einsatz waren der Feuerwehr-Flugdienst Staffel Ost/Süd, zwei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres, Beamte der Alpinpolizei und der Polizei St. Michael und Leoben, sowie über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Michael, Kaisersberg, St. Stefan ob Leoben, Lobming, Seiz, Traboch, Madstein, Gai, Trofaiach, Leoben Stadt und Leoben Göss.