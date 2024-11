San Marino sorgt für eine Sensation in der Fußball-Nations League. Mit dem Sieg gegen Liechtenstein steigen sie in Liga C der Nations League auf. Der Sieg war erst der 3. Sieg in der Fußball-Geschichte San Marinos. Der Aufstieg in Liga C ist der größte Erfolg.

San Marino ist ein kleiner Staat im Norden Italiens. Das Land hat etwas mehr als 30.000 Einwohner.