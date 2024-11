Es sind Geschichten, die bekanntlich nur der Fußball schreibt. San Marino, ein Zwergstaat mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern im Norden Italiens, hat sein eigenes Fußballmärchen erfolgreich weitergeschrieben. Mit einem fulminanten 3:1-Sieg in Liechtenstein fixierte man den Aufstieg in die Liga C der Nations League – der mit Abstand größte Erfolg in der Geschichte des Verbandes.

Im Duell der Gruppe D1 musste man in Vaduz zunächst einen Rückstand hinnehmen. Aron Sele brachte Liechtenstein kurz vor der Pause in Führung (40.). Doch dann drehte San Marino in der zweiten Hälfte auf. Lorenzi Lazzari glich direkt nach Wiederanpfiff aus (46.), Nicola Nanni brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt aus in Führung (66.). Den Endstand von 3:1 fixierte dann Allessandro Golinucci in der 76. Minute.

Historisches Jahr

Durch den Erfolg überholte San Marino Gibraltar in der Tabelle und steigt in die dritthöchste Liga auf. Bereits am ersten Spieltag der diesjährigen Nations League gewann man gegen Liechtenstein zu Hause mit 1:0. Damals war es der erst zweite Sieg in der Geschichte der san-marinesischen Nationalmannschaft. Zuvor der bis dahin einzige Sieg in der knapp 30-jährigen Geschichte des Nationalteams am 28. April 2004, als ebenfalls Liechtenstein mit 1:0 besiegt wurde – damals jedoch in einem Freundschaftsspiel.