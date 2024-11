In 3 Salzburger Bezirken gab es gestern (10. November) eine Volks-Befragung über den geplanten „S-Link“. Das große Verkehrs-Projekt wurde mit 52,6 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Neue Zug-Strecke von Salzburg nach Hallein

Beim „S-Link“ ging es darum, eine teils unterirdische Zug-Strecke vom Haupt-Bahnhof Salzburg nach Hallein zu bauen. Die Zug-Strecke hätte eine Länge von 17 Kilometern gehabt. Die Kosten für das große Verkehrs-Projekt wurden auf mehr als 2 Milliarden Euro geschätzt.

In Salzburg gibt es sehr viel Verkehr

In der Stadt Salzburg gibt es sehr viel Verkehr. Täglich fahren sehr viele Menschen mit dem Auto in die Stadt. Salzburg ist zudem sehr beliebt bei Touristen. Jeden Tag gibt es viele Touristen-Busse in der Salzburger Innen-Stadt.