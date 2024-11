In Mattersburg im Burgenland wurde bei Bau-Arbeiten ein Stoß-Zahn mit einer Länge von 1,80 Meter gefunden. Es wird vermutet, dass der Stoß-Zahn von einem Steppen-Elefanten sein könnte und 30.000 Jahre alt ist. Um dies bestätigen zu können, braucht es genaue Untersuchungen. So einen Fund gab es in Österreich noch nie. Steppen-Elefanten gibt es schon lange nicht mehr. Sie sollen wesentlich größer als heutige Elefanten gewesen sein.