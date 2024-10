Die spanischen Behörden vermelden nach den schweren Unwettern mit Überflutungen in Spanien bisher 95 Todes-Opfer. Die Suche nach Vermissten geht weiter. Besonders schwer getroffen von den Unwettern wurde die Region Valencia. In Valencia hat es innerhalb von 24 Stunden mehr als 630 Liter Regen pro Quadrat-Meter gegeben. So etwas hatte es noch nie gegeben.

Auch in den Regionen Murcia, Andalusien und Kastilien-La Mancha wurden durch die Unwetter große Zerstörungen angerichtet. Viele Straßen sind derzeit nicht befahrbar und viele Züge können ebenfalls nicht fahren. Auf einigen Autobahnen könnten sich noch Menschen in Autos befinden.

Spanien hat eine Staats-Trauer von 3 Tagen ausgerufen.