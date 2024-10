In den spanischen Regionen Valencia, Murcia und Andalusien ist es zu schweren Unwettern mit Überflutungen gekommen. Besonders schlimm betroffen ist die Region Valencia. Auch in der Stadt Albacete ist es zu schweren Unwettern gekommen. In der Region Valencia soll es mehr als 50 Todesopfer durch die Unwetter gegeben haben. Zahlreiche Menschen gelten als vermisst.

Durch die Unwetter wurden Straßen und Häuser überschwemmt. Große Autobahnen und Zug-Strecken wurden gesperrt. Der Unterricht in vielen Schulen und Universitäten fand nicht statt.