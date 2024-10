Das Wohnbau-Projekt “Jakomini Verde” auf dem Gelände der alten Kirchner-Kaserne in Graz wurde abgeschlossen. Dort stehen nun 570 neue Wohnungen zur Verfügung. Die Energie-Versorgung des Wohnbau-Projekts soll so umweltfreundlich wie möglich werden. Geplant sind in diesem Bereich zudem ein großer Park und ein Sport-Platz der Stadt Graz. Auf diesem Sport-Platz soll es besonders Sport-Angebote für Mädchen geben.