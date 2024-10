Nur einen kräftigen Ausschuss und einen anschließenden Fallrückzieher vom Liebenauer Fußballstadion entfernt, sind in den vergangenen Jahren Wohnbauten in den Himmel gewachsen – mit allen lärmenden Herausforderungen, die auf dem Weg dorthin für Anrainer verbunden sind. Nun aber ruhen die Bagger, denn das Projekt „Jakomini Verde“ auf dem Areal der früheren Kirchnerkaserne wurde nun fertiggestellt. Die ersten von insgesamt 570 Wohnungen werden an Bewohnerinnen und Bewohner übergeben.