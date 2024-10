Weil die Gefängnisse in Groß-Britannien so überfüllt sind, werden heute (22. Oktober) 1.100 Häftlinge entlassen. Bereits im September 2024 wurden rund 2.000 Häftlinge vorzeitig entlassen. Der Grund dafür ist, dass die Gefängnisse in Groß-Britannien so überfüllt wie noch nie sind. Praktisch alle verfügbaren Gefängnis-Plätze in Groß-Britannien sind belegt.

Entlassen werden zum Beispiel Personen, die knapp die Hälfte ihrer Straf-Zeit schon im Gefängnis verbracht haben. Unter den Entlassenen sollen keine Gewalt-Täter oder Täter für sexuelle Delikte sein, sagte die britische Justiz-Ministerin Shabana Mahmood.