Die israelische Armee gab bekannt, in einem unterirdischen Bunker einen Tresor mit Millionen Dollar gefunden zu haben. In diesem Tresor soll sich Bar-Geld und Gold im Wert mehrerer Millionen Dollar befunden haben. Israel vermutet, dass mit diesem Geld die Angriffe der Hisbollah auf Ziele in Israel bezahlt werden.

Innerhalb des Libanon hat Israels Armee gestern und in den letzten Tagen viele Angriffe durchgeführt.