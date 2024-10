In diesem Jahr wird der traditionelle Krampus-Lauf in der Grazer Herrengasse nicht stattfinden. Der Krampus-Lauf ist in Österreich Tradition. Die Krampusse tragen eine Maske und haben eine Glocke. Zuletzt wurde der Krampus-Lauf im Jahr 2019 veranstaltet. Dazu kamen viele Besucherinnen und Besucher. Die Krampus-Läufe finden immer in der Weihnachts-Zeit statt.

Zum 5. Mal abgesagt

Bereits zum 5. Mal wurde der Krampus-Lauf in Graz abgesagt. Der Krampus-Lauf in Graz soll aus finanziellen Gründen nicht stattfinden. Dazu musste die Stadt Graz auch andere Veranstaltungen absagen. In der Grazer Umgebung wird der Krampus-Lauf weiterhin stattfinden. Am 5. November findet der 1. Krampus-Lauf in Frohleiten statt. Auch in der Gemeinde Gratwein-Straßengel findet am 5. Dezember ein Krampus-Lauf statt.