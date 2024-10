In Graz gab es heuer bereits 3 große Hotel-Öffnungen. Im Dezember soll eine weitere dazukommen. Die Hotel-Kette harry’s home wird im Dezember in der Smart City ein neues Hotel eröffnen. 140 Zimmer und Apartments stehen zur Verfügung. Auch für die Arbeit kann das Hotel genutzt werden. Harry’s Home besitzt insgesamt 16 Hotel-Standorte in Österreich.