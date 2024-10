In diesem Jahr werden wieder die schönsten Plätze von Österreich ausgewählt. 9 schöne Plätze aus jedem österreichischen Bundesland gehen ins Rennen. Wer auf Platz 1. landet, ist noch unklar.

Die Fernseh-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze wird am Nationalfeiertag (26. Oktober) im ORF 2 gezeigt. Darunter werden die beiden Fernseh-Moderatoren Armin Assinger und Barbara Karlich die schönsten Plätze präsentieren.

3 steirische Plätze

Diese 3 Plätze gehen für die Steiermark ins Rennen:

Das Schloss Eggenberg Bärenschütz-Klamm Giglachseen.

Das Schloss Eggenberg in Graz ist besonders für die schöne Parkanlage bekannt. Das Gebäude wurde in Barock-Zeiten gebaut. Dazu kommen vielen Besucherinnen und Besucher, um das Museum zu besichtigen.

Die Bärenschütz-Klamm in Mixnitz gehört seit 1978 zum Naturdenkmal-Schutz. Sie gehört zu den schönsten Wasser-Fällen in Österreich. Die Bärenschutz-Klamm bietet eine erholsame Wanderung zwischen den Wasser-Fällen.

Zur Auswahl stehen auch die Giglachseen in der Ober-Steiermark. Die Seen liegen auf 2.000 Metern Höhe. Es gibt ein beeindruckendes Panorama zu sehen. Von 3. bis 7. Oktober kann für den schönsten Platz abgestimmt werden. Entweder per Telefon oder per SMS.