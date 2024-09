Die Konditorei Famoos in Mooskirchen feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. In der Konditorei arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Gegründet wurde das Famoos Mooskirchen von Rudi Rux. Das Famoos wird seit einigen Jahren in der Kategorie „Bestes Eis Österreich“ von Falstaff aufgeführt. Bekannt ist das Famoos auch für die Torten, Weihnachts-Kekse und Krapfen.

Weitere Famoos-Standorte

Das Famoos gibt es an 2 weiteren Standorten in Graz. Ein Famoos-Café befindet sich in der Scherer-Straße. Seit 2023 gibt es das Famoos-Café auch im Unicorn am Campus der Karl-Franzens-Universität Graz.

Gemeinsames Arbeiten

LebensGroß ist eine soziale Organisation, die sozial benachteiligte Menschen unterstützt. Das gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung ist ein wichtiger Teil von LebensGroß.