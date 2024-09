Der bekannte deutsche Fernseh-Moderator Stefan Raab ist am Samstag (14. September) wieder im Fernsehen zu sehen sein. Raab wird in einem Box-Kampf gegen Regina Halmich antreten. Stefan Raab und Regina Halmich sind bereits 2-mal in einem Box-Kampf gegeneinander angetreten.

Der Box-Kampf zwischen Raab und Halmich findet in Düsseldorf statt. Die Live-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr auf dem Fernseh-Sender RTL.

2 bekannte Persönlichkeiten

Stefan Raab ist ein bekannter Fernseh-Moderator. Viele Jahre lang hat er die Sendung „TV Total“ moderiert. Er hat auch andere Sendungen wie „Schlag den Raab“ im Fernsehen gehabt. Stefan Raab hat zudem einige Lieder gesungen, die sehr erfolgreich waren. Stefan Raab wird morgen zum 1. Mal seit 9 Jahren wieder im Fernsehen auftreten. Regina Halmich ist eine ehemalige Profi-Boxerin. Sie war von 1995 bis 2007 Welt-Meisterin.