In der Steiermark beginnt heute (9. September) das Schul-Jahr 2024-25. Für 12.579 Kinder ist es der 1. Schul-Tag ihres Lebens. In der Steiermark sind insgesamt 128.226 Kinder und Jugendliche in den Schulen gemeldet.

Auch in den Bundesländern Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Ober-Österreich hat heute das neue Schul-Jahr begonnen. In Wien, Nieder-Österreich und Burgenland hat das Schul-Jahr am 2. September begonnen.

Zwischen 26. Oktober und 3. November wird es in allen österreichischen Bundes-Ländern Herbst-Ferien in den Schulen geben.