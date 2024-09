Am Freitag (6. September) und Samstag (7. September) findet nach 2 Jahren Pause wieder die Airpower in Zeltweg statt. Die Airpower ist eine der größten Flug-Veranstaltungen in Europa. Sie wird vom österreichischen Bundes-Heer, Red Bull und das Land Steiermark veranstaltet. Die Airpower kostet ungefähr 4,2 Millionen Euro.

Mehrere Vorführungen

An den beiden Tagen können militärische und nicht-militärische Flugzeuge betrachtet werden. Zu sehen gibt es zum Beispiel Kunstflug-Vorführungen mit Flugzeugen aus Österreich, der Schweiz und Spanien. Auch die Flugzeuge des österreichischen Bundes-Heeres werden zu sehen sein.

Anreise zu Airpower in Zeltweg

Für die Anreise werden die öffentlichen Verkehrs-Mittel empfohlen. Zum Beispiel bietet die ÖBB wieder mehr Züge Richtung Zeltweg an. In den Orten rund um Zeltweg gibt es auch eigene Park-Plätze. Von dort aus fahren kostenlose Busse zur Airpower. Die Tickets fürs Parken sollte man sich im Vorhinein zur Veranstaltung kaufen. Die Wetter-Aussichten für das Wochen-Ende soll es gut aussehen.