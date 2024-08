Am ehemaligen Bollwerk-Gelände in Niklas-Dorf im Bezirk Leoben entsteht eine neue Disko-Thek. Die Disko-Thek mit dem Namen „Event-Fabrik“ öffnet am 31. August. Der Einlass an diesem Abend erfolgt um 20:30 Uhr.

Jeden Samstag, an ausgewählten Vor-Feiertagen und auch zu Sonder-Eröffnungen finden spezielle Veranstaltungen statt. Momentan finden noch Umbau-Arbeiten statt.