Die lustigste Österreicherin des Jahres ist Sonja Pikart. Ihr aktuelles Kabarett-Programm heißt „Halb-Mensch“. Der Programm-Preis geht an GHÖST. „Wir Staats-Künstler“ bekommt den Sonder-Preis. Der Förder-Preis geht an Christina Kiesler. Die Verleihung findet am 12. November in Wien statt.