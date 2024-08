Der Österreichische Kabarettpreis wird heuer am 12. November im Wiener Globe zum 25. Mal vergeben. Und die ausgezeichnete Humor-Riege des Landes präsentiert sich heuer erstaunlich weiblich. Eine Jury aus Journalistinnen und Journalisten kürte Sonja Pikart zur Gewinnerin des Hauptpreises. In ihrem Programm „Halb-Mensch“ entführe sie ihr Publikum in eine dystopische Bunker-Kulisse voller Maschinen, die von Menschen erschaffen wurden. „Eine U- und Dystopie, ein brillantes und irrwitziges Programm, das einige reale Knackwatschen in petto hat. Ja Mensch, so ist das Leben!“, begründete die Jury ihre Wahl. Die Förderpreisträgerin 2024 heißt Christina Kiesler, die für ihr erstes Solo-Programm „Nachspielzeit“ ausgezeichnet wird. Das Jury-Urteil lautete: „Wenn es einer gelingt, das Patriarchat von der Bühne aus zu zerschmettern, wird das Christina Kiesler sein.“

Förderpreisträgerin Christina Kiesler © Andrea Hausmann

Mit „GHÖST – Eine Halloweenshow“ geht der Programmpreis an Berni Wagner, Sonja Oikart und Christoph Fritz. Die Fachjury zeichne damit eine als Sicherheitsvortrag getarnte Geisterkomödie aus, gespielt von der vielleicht spannendsten Kabarett-Elitetruppe seit „Schlabarett“. Die drei, so die Jury, „hätten weder Angst vor radikalem Klamauk, vor einer Kostüm- und Materialschlacht, noch vor Mitmach-Elementen wie in der Rocky Horror Picture Show. Sie schaffen damit einen Abend mit Kultpotenzial.“

Programmpreis für GHÖST © Christopher Glanzl

Mit dem Sonderpreis geehrt: das seit 2011 bestehende Trio „Wir Staatskünstler.“ Das Ensemble, so die Jury, bündle die Qualitäten von drei der profiliertesten Kabarettisten Österreichs: „Florian Scheuba steht dabei für den investigativ-

journalistischen Unterbau, Thomas Maurer für eher hedonistische Zivilisationskritik und Robert Palfrader für schauspielerische Grandezza.“

Sonderpreis für „Wir Staatskünstler“ © Ingo Petramer

Das Voting für den Fernsehpreis startet demnächst auf kabarettpreis.at, die Einreichphase für den Onlinepreis im Bereich Comedy/Satire/Kabarett startet demnächst ebendort.