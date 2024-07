Schwere Unwetter haben gestern (16. Juli) in der Ober-Steiermark zu großen Zerstörungen geführt. Besonders betroffen waren die Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl. Dort wurde auch der Zivil-Schutz-Alarm ausgerufen. Damit die Bevölkerung im Notfall rasch informiert und gewarnt werden kann, gibt es den Zivil-Schutz-Alarm.

In Traboch drohte ein Damm zu brechen. 40 Personen wurden in Sicherheit gebracht. In den nächsten Tagen kann es in Österreich wieder zu schweren Unwettern kommen.