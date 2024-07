Am Samstag (29. Juni) präsentierte der GAK die neuen Trikots für die Saison 2024/25. Die Heim- und Auswärts-Trikots wurden in den Farben Rot und Weiß gestaltet. Das 1. Meisterschafts-Spiel bestreitet der GAK am 2. August zuhause gegen Red Bull Salzburg. Zuletzt hat der GAK 2007 in der 1. Bundesliga gespielt.