Gestern (30. Juni) haben die französischen Parlaments-Wahlen stattgefunden. Den 1. Platz schaffte die Partei „Rassemblement National“. Den 2. Platz erreichte das Parteien-Bündnis „Nouveau Front populaire“ (NFP). Platz 3 der Parlaments-Wahlen schaffte das Bündnis „Ensemble“. Zu diesem Bündnis gehört die Partei von Frankreichs Präsidenten, Emanuel Macron.

Runde 3

Am kommenden Sonntag (7. Juli) findet die 2. Runde der Parlaments-Wahlen statt. Das ist notwendig, weil die Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem Wahl-Bezirk mehr als 50 Prozent erreichen hätten müssen. Wenn sie das nicht schaffen, gibt es in der 2. Runde eine Wahl zwischen allen Kandidatinnen mit mehr als 12,5 Prozent der Stimmen.

Absolute Mehrheit möglich

Die Partei „Rassemblement National“ (RN) könnte in der 2. Runde die absolute Mehrheit von 280 Plätzen im Parlament erreichen. Die anderen Parteien möchten dies verhindern. Es kommt in einigen Wahl-Bezirken zur Zusammen-Arbeit unterschiedlicher Parteien. Im französischen Parlament arbeiten 578 gewählte Politikerinnen und Politiker. Das französische Parlament hat zum Beispiel das Recht, den Premier-Minister Frankreichs abzusetzen.