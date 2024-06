In Frankreich hat es nach den Europawahlen das erwartete zweite politische Erdbeben gegeben. Beim ersten Durchgang der Parlamentswahlen kam der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen laut Exit Polls auf 34 Prozent der Stimmen, dahinter lag der neu formierte links-grünen Block Nouveau Front Populaire mit 28,1 Prozent. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron, der nach dem desaströsen Ergebnis bei der Europawahl für die Franzosen völlig überraschend Neuwahlen ausgerufen hatte, erreichte dagegen nur 20,3 Prozent und landete auf dem dritten Platz.

Die Rechtspopulisten sind damit zum ersten Mal auch bei einer französischen Parlamentswahl stärkste Partei geworden. Die Prozentwerte haben allerdings keine endgültige Aussagekraft, weil die 577 Parlamentsmandate nach dem Mehrheitswahlrecht besetzt werden. Erste Prognosen gehen davon aus, dass der RN und ihre Verbündeten im Unterhaus auf 230 bis 280 Sitzen kommen wird. An der absoluten Mehrheit mit 289 Sitzen könnten die Rechtspopulisten aber vorbeischrammen. Sollte der Rassemblement National bei den Stichwahlen im zweiten Durchgang die absolute Mehrheit der Abgeordneten erreichen, könnte Macron gezwungen sein, mit ihnen eine politische Zwangsehe einzugehen und den 28 Jahre alten RN-Parteichef Bardella zum Premierminister zu machen. Dies wiederum könnte der früheren RN-Chefin Marine Le Pen den Weg eben, 2027 Präsidentin zu werden.

Laut Prognose kommt der Linksblock auf 125 bis 200 Sitze im Unterhaus. Macrons Liberalen droht, auf nur noch 60 bis 100 Mandate abzusacken.

Zweiter Durchgang am 7. Juli

Bei der Parlamentswahl wurde in 577 Wahlkreisen jeweils ein Abgeordneter gewählt. Ähnlich wie in Großbritannien gilt ein Mehrheitswahlrecht und das Prinzip „Der Sieger bekommt alles“, die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden bei der Sitzverteilung im Parlament nicht berücksichtigt. Schafft es keiner der Kandidaten in einem Wahlkreis über 50 Prozent, gibt es am 7. Juli eine Stichwahl, an der alle teilnehmen können, die zuvor mehr als 12,5 Prozent erreicht haben. Das System macht es vor allem für kleinere Parteien schwierig, Abgeordnetenmandate zu erringen.