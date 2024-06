Viele Franzosen stellen sich drei Wochen noch Ankündigung der vorgezogenen Neuwahlen noch immer dieselbe Frage: Was hat Emmanuel Macron geritten, als er am Abend der Europawahl die Nationalversammlung aufgelöst hat? Wollte er nicht wahrhaben, dass Marine Le Pens Partei Rassemblement National (RN) seinen Siegeszug auch bei den Parlamentswahlen fortsetzen würde? Der Präsident will sich bislang nicht als Verlierer sehen. Er hofft auf die Klärung der politischen Verhältnisse. Diese ist ihm gelungen: Er hat sich entmachtet. Und: Frankreich war noch nie so extrem wie heute.