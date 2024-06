Gutgelaunt stand Emmanuel Macron unter der vergoldeten Stuckdecke des Festsaals des Elysee-Palastes, die Kronleuchter so groß wie Gestirne, und zählte die vielen Ereignisse auf, die Frankreich in diesem Jahr ins Zentrum des Weltinteresses rücken werden: Im Juni die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, im August die olympischen Spiele, im Dezember die Wiedereröffnung von Notre-Dame. „Es wird ein Jahr des französischen Stolzes“, versprach der Präsident.