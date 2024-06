In der Stadt Bruck an der Mur wurde eine Haushalts-Sperre beschlossen. Das bedeutet, dass die Gemeinde nur noch bestimmte Ausgaben genehmigt. Zum Beispiel gehören dazu Ausgaben, für die es einen verbindlichen Vertrag gibt. Ausgaben für Vereine oder Ausgaben für Veranstaltungen werden derzeit nicht mehr genehmigt. Es könnte sein, dass die Haushalts-Sperre längere Zeit gelten wird. Die Bürger-Meisterin der Stadt Bruck an der Mur heißt Andrea Winkelmeier (SPÖ).