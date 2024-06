Die berühmteste Ente der Welt wird 90 Jahre alt. Donald Duck feiert am Sonntag (9. Juni) seinen 90. Geburtstag. Zum 90. Geburtstag gibt es einige besondere Comic-Bücher und Comic-Hefte zu kaufen.

Enten-Hausen

Donald Duck ist ein liebevoller Charakter, aber auch ein Pech-Vogel. Immer wieder gerät er wegen seiner tollpatschigen Art in Gefahr. Am liebsten geht er Tanzen und Schwimmen. Donald Duck hat drei Neffen, um die er sich kümmert. Die Neffen heißen Tick, Trick und Track. Mit seinem Onkel Dagobert Duck streitet sich Donald oft. Alle leben sie in der erfundenen Stadt Enten-Hausen. In einigen Comics ist Donald Duck als „Phantomias“ zu sehen. Als Phantomias bekämpft er Bösewichte und fängt sie ein.

Berühmtheit

Zum 1. Mal zu sehen war Donald Duck im Disney-Zeichentrick-Film „The Wise Little Hen“. Der Erfinder von Donald Duck ist Carl Barks. Seit 2004 hat Donald Duck einen eigenen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood (Los Angeles).