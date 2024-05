Gestern (21. Mai) wurden die Grazer Frauen-Preise verliehen. Die Verleihung fand auf den Kasematten-Bühnen auf dem Grazer Schlossberg statt. Gewonnen haben die Koordinations-Stelle FGM/C des Roten Kreuzes, Lydia Lieskonig und Helga Konrad (Lebenswerk).



FGM/C bedeutet “Female Genital Mutilation/Cutting“. Das ist Englisch und meint Genital-Verstümmelung/Beschneidung an Frauen. Solche Fälle kommen auch in Österreich vor. Das Projekt FGM/C bietet betroffenen Frauen Begleitung und Beratung an.



Lydia Lieskonig ist ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Frauen-Bewegung in der Steiermark. Ehrenamtlich bedeutet, dass sie kein Geld für ihre Arbeit bekommt.

Helga Konrad hat lange als Politikerin gearbeitet. Sie war zum Beispiel die 1. Frauen-Stadt-Rätin der Stadt Graz. Helga Konrad war von 1995 bis 1997 österreichische Frauen-Bundes-Ministerin.

Die Siegerinnen des Frauen-Preises bekommen von der Stadt Graz ein Preis-Geld.