In Zukunft gibt es in der EU strengere Regeln für die Verarbeitung von Müll. Das Ziel ist, dass die EU mehr Verantwortung für ihre Abfälle übernimmt. Seit 2004 ist der Abfall in der EU um 72 Prozent gestiegen.

Strengere Regeln

Ab Mai 2027 soll Abfall nur noch an gewisse Länder exportiert werden. Müll soll nur noch in Ländern außerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) exportiert werden, wenn sie nachhaltig mit Müll umgehen und das auch nachwiesen können.

Ab November 2026 wird für 2 1/2 Jahre der Verkauf von Kunststoff-Abfällen in Nicht-OECD-Länder verboten. Der OECD gehören die meisten EU-Länder an, aber auch zum Beispiel die USA, Türkei und Mexiko.

Exportieren heißt, dass Waren oder Güter in ein anderes Land verkauft und gebracht werden. Nachhaltigkeit ist, wenn etwas über eine längere Zeit hält oder überdauert. Das heißt, dass man so mit Dingen umgeht, dass sie nicht zerstört werden und dass auch noch spätere Generationen etwas davon haben.