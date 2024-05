An der Grazer Tegetthoff-Brücke wurde am Sonntag (19. Mai) ein neues Brücken-Teil eingebaut. Das Brücken-Teil wiegt 320 Tonnen. 2 Kräne hoben das Brücken-Teil in die richtige Position. Der Einsatz dauerte 2 Stunden.

Ab 2025 soll eine neue Straßen-Bahn-Linie über die Brücke fahren. Kosten wird das Projekt um die 4 Millionen Euro.

Brücke wird sich stark verändern

Die Tegetthoff-Brücke wird sich stark verändern. Aus den 4 Auto-Spuren werden 3 gemacht. Die Brücke soll breiter werden. Und es soll auch eine eigene Spur für Radfahrer geben. Die Stahl-Konstruktionen der Brücke werden verstärkt. Auch die Geländer und Beleuchtung werden neu gemacht.