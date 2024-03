Heute (14. März) werden in Graz und in Schladming die Nationalen Special Olympics Winter-Spiele eröffnet. Die heurigen Nationalen Special Olympics Winter-Spiele gehen in 4 Austragungs-Orten über die Bühne: Graz, Seiersberg-Pirka, Ramsau am Dachstein und Schladming.

Bis einschließlich Montag (18. März) messen sich 1.100 Sportler in 10 Wintersport-Arten. Zu den Wintersport-Arten zählen Eiskunst-Lauf, Stock-Sport bis hin zu Ski Alpin und Schneeschuh-Lauf und noch viele mehr.

Die Special Olympics sind Sport-Veranstaltungen für Menschen mit Einschränkungen. Neben kleinen regionalen Wettbewerben veranstaltet Special Olympics alle 2 Jahre National-Spiele. Diese wechseln sich immer zwischen Sommer und Winter ab.