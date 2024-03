Mit Eröffnungsfeiern in Graz und Schladming werden heute, Donnerstagabend, die Nationalen Special Olympics Winterspiele in der Steiermark eröffnet. Rund 1.100 Athletinnen und Athleten mit intellektuellen Beeinträchtigungen treten an vier Wettbewerbstagen an. Und zwar in zehn ganz unterschiedlichen Disziplinen - von Eiskunstlauf über Stocksport und Tanzsport bis hin zu Ski Alpin und Schneeschuhlauf. Immer getreu dem Eid von Special Olympics: „Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen.“