Am Dienstag (6. März) fand der Super Tuesday in den USA statt. Am Super Tuesday finden in 14 von 50 Bundes-Staaten Vorwahlen statt. Donald Trump hatte am Super Tuesday in 14 von 15 Bundes-Staaten gewonnen. Nikki Haley konnte nur einen Bundes-Staat für sich entscheiden. Aufgrund des schlechten Ergebnisses ist Nikki Haley zurückgetreten. Der Präsident der USA Joe Biden konnte in 15 Bundes-Staaten gewinnen.

Am 5. November 2024 finden in der USA Präsidentschafts-Wahlen statt. Alle 4 Jahre wird ein neuer Präsident gewählt. Wer im November als Präsidentschafts-Kandidat antreten wird, steht noch nicht fest. Darüber stimmen die Menschen bei den Vorwahlen momentan ab.