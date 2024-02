Das Bewusstsein der jungen Menschen für Mode, die unter fairen Bedingungen hergestellt wird, sei groß. Das zeigt die Nachfrage nach der Mode-Ausbildung an der Grazer Mode-Schule.

Im Herbst startet nun eine Meister-Klasse Meisterklasse für den Beruf des Damenkleider-Machers. Diese wird 1 Jahr dauern. Dieser Meister-Abschluss ist der höchste Fach-Abschluss in der Schneiderei.

Bisher nur in Wien

Um diesem Abschluss machen zu können, mussten die Schüler bisher nach Wien. In Graz gab es die Möglichkeit nicht. An der Mode-Schule am Grazer Ortwein-Platz gibt es damit 4 verschiedene Ausbildungs-Wege im Bereich Mode.

Die Anmeldung für die Meister-Klasse läuft noch bis 26. Februar. Die Ausbildung ist kostenfrei. Nur Materialien müssen selbst bezahlt werden.