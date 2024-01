Männer und Frauen leben seit 2005 2 bis 2,9 Jahre länger. Sie bleiben auch länger gesund. Männer leben 7,4 Lebens-Jahre in guter Gesundheit. Frauen leben 7,8 Lebens-Jahre in guter Gesundheit im Vergleich zum Jahr 1991. Auch die Lebens-Erwartung ist in den letzten Jahren bei Männern und Frauen gestiegen.

Ist ein eigener Haus-Arzt notwendig?

Für viele Experten ist ein eigener Haus-Arzt sehr wichtig. Den eine eigener Haus-Arzt hilft dabei den Überblick zu behalten. Auch bei einer Veränderung des Lebens-Stils kann ein eigener Haus-Arzt behilflich sein.

Welche Fragen sollten Ärzte gestellt werden?

3 Fragen sind dabei besonders wichtig. Was habe ich?“, als Feststellung der Diagnose, „Was kann ich tun?“, um mein Gesundheits-Problem zu verbessern und schließlich „Warum ist das wichtig? Für die Patienten ist es wichtig die Diagnose sowie Therapie-Möglichkeiten zu verstehen.

Wann sollte man an Vorsorge-Untersuchungen denken?

Empfohlen wird einmal jährlich: Augen-Untersuchung, Besuch beim Hautarzt bzw. Muttermal-Kontrolle, Zahnarzt.

Wie können Krankheiten vorgebeugt werden?

Krankheiten können durch einen gesunden Lebens-Stil vorgebeugt werden. Die richtige Ernährung ist auch sehr wichtig. Empfohlen wird außerdem 150 Minuten Bewegung pro Woche.

Wo können gute Gesundheits-Informationen gefunden werden?

Gute Gesundheits-Informationen können zum Beispiel auf Evi.at gefunden werden. Auch auf medizin-transparent.at sind relevante Informationen zu finden. Vertrauenswürdige Gesundheits-Informationen gibt es außerdem unter gesundheit.gv.at.