Heute ist der Welt-Spar-Tag. Den Welt-Spar-Tag gibt es seit dem Jahr 1925. Bei diesem sollen vor allem Kindern der richtige Umgang mit Geld gezeigt werden. Viele Menschen gehen zudem am Welt-Spar-Tag in die Bank, um Geld, das sie gesammelt haben, einzuzahlen.

Lange Geschichte

Die Geschichte des Spar-Schweins ist jedoch noch viel älter. Bereits in der griechischen Antike gibt es erste Ton-Gefäße in denen Münzen aufbewahrt wurden. Im Mittelalter gab es dann schon die ersten Gefäße in Form eines Schweins.