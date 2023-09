Hunderte Opfer bei Explosion eines Treibstofflagers in Berg-Karabach

In der umkämpften Region Berg-Karabach im Kaukasus ist am Montagabend ein Treibstofflager explodiert. Dabei starben mindestens 20 Menschen, mindestens 290 wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Viele Verletzte schwebten am Dienstag noch in Lebensgefahr.