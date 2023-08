Mädchen in Niederösterreich in Brunnen gefallen

Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwochabend in Hadersdorf am Kamp in Niederösterreich in einen Brunnen gefallen. Das Mädchen stürzte beim Spielen mit einem anderen Kind in den 12 Meter tiefen Schacht. Der Lebensgefährte der Mutter kletterte hinterher und hielt das Mädchen so lange über Wasser, bis die Feuerwehr kam.