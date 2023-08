500. Tasmanischer Teufel in Zuchtprogramm in Australien geboren

In einem Zuchtprogramm in Australien für Tasmanische Teufel ist das 500. Tier geboren worden. Dort werden Tasmanische Teufel gezüchtet, um sie danach wieder in die freie Natur bringen zu können. Damit soll die Tierart gerettet werden. Bis 2020 gab es die bedrohten Tiere nämlich nur noch auf der Insel Tasmanien. Für die Organisation Aussie Ark ist das 500. Jungtier ein Meilenstein. Auf englisch heißt Meilenstein milestone, daher wurde das Jungtier Milo genannt.