Mutter brachte Baby auf Autobahn in Wien zur Welt

Eine Frau hat am Dienstagabend auf der Autobahn Südosttangente in Wien ein Baby auf die Welt gebracht. Die hochschwangere Frau und ihr Mann waren gerade auf dem Weg ins Spital. Es ging sich jedoch nicht mehr aus und der Mann musste auf der Autobahn stehen bleiben. Er rief den Notruf, bekam telefonische Anweisungen und half so bei der Geburt des Kindes.