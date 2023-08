Am Donnerstag soll Trump vor Gericht erscheinen. Er war als erster Ex-US-Präsident in einem Strafverfahren angeklagt worden. Er soll geheime Regierungs-Dokumente in seiner Villa in Florida aufbewahrt haben.

Erklärung: Sturm auf das Kapitol

Am 6. Jänner 2021 stürmten Hunderte Menschen mit Gewalt das US-Kapitol in Washington D.C. Das Kapitol ist der Regierungssitz der USA. Bei dem Angriff starben 5 Menschen. Mehr als 1.000 Menschen wurden im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol angeklagt. Anhänger von Donald Trump waren für die Attacke auf das Kapitol verantwortlich. Trump soll seine Anhänger in einer Ansprache zuvor aufgestachelt haben. Die Anhänger wollten verhindern, dass Joe Biden als neuer US-Präsident bestätigt wird. Die Attacke sorgte in den USA und auf der ganzen Welt für Entsetzen.